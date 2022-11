Krypto-projekty umírají: BlockFi asi vyhlásí bankrot, Genesis a jiné zastavují výběry

Přichází další "kryptozima". Výrazné ochlazení přišlo už v létě s krachem firmy Three Arrows Capital (3AC) , což přispělo ke krachu projektů Voyager Digital dalších . Když už to vypadalo, že se kryptoměny opět trochu nadechují, přišel bankrot třetí největší platformy pro obchodování s kryptoměnami na světě, společnosti FTX . A to už je pořádná rána, jejíž důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Uživatelé podobných služeb po celém světě se bojí dalšího propadu hodnoty kryptoměn i toho, že se něco podobného může stát i s jejich platformami. Své prostředky z nich tak kvapem vybírají, čímž se pochopitelně celý problém ještě více eskaluje a jsou tak sami další příčinou pádu, kterého se obávají. A obětí přibývá jak hub po dešti.

Jednou z nich bude patrně společnost, která už v létě v letošní velké kryptoměnové krizi přistoupila k nemalému propouštění . Problémy má nyní znovu. BlockFi sice popřelo, že by mělo většinu svých prostředků u FTX, nicméně přiznává, že jich tam má významné množství. Nyní se snaží zajistit to, aby mu byly splaceny všechny pohledávky (získání prostředků z FTX zpět), aby bylo schopno dostát svým vlastním. To také znamená, že kvůli zvýšenému zájmu o výběry bylo toto pozastaveno, a klienti nemohou své prostředky vybírat a neměli by ani vkládat nové. Společnost nyní spolupracuje s externími poradci a hledá nejlepší cestu, jak problém vyřešit. Připravuje se tak na vyhlášení bankrotu a zajištění ochrany před věřiteli.