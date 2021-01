Krtek InSight na Marsu končí, NASA vzdala marné pokusy o zavrtání pod povrch

NASA bohužel byla nucena přerušit své snažení dostat se do podpovrchových vrstev na planetě Mars, protože horniny houževnatě vzdorovaly jakékoliv aktivitě sondy, která se pokoušela zavrtat hlouběji. Sonda Heat Flow and Physical Properties Package (HP3), která je kvůli svému účelu přezdívaná jako krtek, měla proniknout nejméně tři metry hluboko do podloží.

Tato očekávání se ale nikdy nepodařilo naplnit, protože struktura hornin to znemožnila a sonda nefungovala podle plánů. Problémy s vlastnostmi půdy na Marsu začaly v počátku roku 2019. Po mnoha neúspěšných pokusech se i díky pomoci robotického ramene sondy InSight podařilo dostat krtka několik centimetrů do země . I když to zprvu mohlo vypadat slibně, sonda se již pak hlouběji probít nedokázala.

Poslední pokus vědci z NASA provedli nedávno 9. ledna, ukázal se ale i přes veškeré snažení jako neúspěšný, krtek se zkrátka zdá být s Marsem nekompatibilní. Americké kosmické agentuře tedy nezbylo nic jiného, než pokusy o provrtání se do hlubších vrstev ukončit. Neúspěch ale neznamená, že by bylo vše ztraceno, marné snažení krtka poslouží výzkumným týmům vyvinout nové a lepší strategie pro budoucí vesmírné mise.

Mise InSight jako taková ale rozhodně neskončila, nedávno byla dokonce prodloužena minimálně do konce roku 2022. Sonda bude mít za úkol zjistit, zdali je jádro Marsu kapalné, nebo pevné a bude zkoumat počasí na této planetě. Po přistání roveru Perseverance, jenž by měl dosednout již za měsíc, by měla být vybudována první meteorologická síť, kterou lidstvo vytvoří na jiné planetě.