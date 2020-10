InSight hlásí: krtek už je celý zavrtán do Marsu a má šanci na úspěch

InSight dosedl na Mars 26. listopadu roku 2018 a po úvodních úkonech začal kolem sebe rozmisťovat svou výbavu, a to především Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) pro detekci otřesů a obecně sledování seismické aktivity Marsu a pak došlo i na Heat Flow and Physical Properties Package (HP3), čili našeho krtka.

Toho můžeme na obrázku vidět odloženého dole vpravo s vertikálně umístěným pouzdrem. Z toho se měl pomocí sbíječkovitých rázů svého kladivovitého mechanismu probíjet marsovským regolitem, ale ve skutečnosti nedokázal ani plně vyjet ze svého "hangáru". NASA se po marných pokusech rozhodla pomocí robotické ruky sondy InSight pouzdro sundat a pak nastala dlouhá řada pokusů a omylů a v jednu chvíli hrozilo, že se HP3 ze své díry zcela vyhrabe a skončí ležmo vedle ní.

NASA pak zkusila několik přístupů, ale zabralo až to, čemu se chtěla v prvé řadě vyhnout. Lopatka na konci ruky přitlačila krtka seshora tak, aby měl oporu a mohl se začít účinně zavrtávat. To můžeme vidět jako logický přístup, na nějž by přišel každý, ovšem zároveň tu bylo reálné nebezpečí, že lopatka poškodí páskovitý kabel, který si krtek táhne za sebou a v takovém případě by to znamenalo jeho konec. Navíc je třeba si uvědomit, že veškeré pohyby ruky a jiných částí sondy musí být vzhledem ke zpoždění komunikace naprogramovány předem, aby byly následně automaticky vykonány. Není tak možné proceduru přerušit, pouze se podívat na její výsledek. NASA tak postupovala riskantně, a tak logicky i velice opatrně a pomalu.

Na první fotografii z července tak vidíme už pouze lopatku a vedle ní zmíněný kabel. Samotná sonda už je téměř celá pod povrchem. Nové snímky jsou ale až ty dole, kde už je patrný jen kabel mířící pod povrch a nad ním visí konec robotické ruky.

očíslované oblasti označují místa, kam ruka s lopatkou 17. října hrábne ve snaze navršit materiál nad pozici sondy

Ovšem teprve nyní se ukáže, zda mechanismus v prostředí Marsu vůbec funguje. Krtek by se měl začít probíjet stále níž a táhnout za sebou kabel vybavený tepelnými senzory pro měření v různých hloubkách. V jeho možnostech je dostat se do hloubky až pěti metrů, ale o tom se už nemluví, jako spíše o tom, zda se HP3 vůbec dokáže zavrtat ještě hlouběji.



S tím se začne ovšem až začátkem příštího roku, neboť do té doby NASA využije lopatku na robotické ruce k tomu, aby nad něj navršila dostatek materiálu, který pak bude seshora stlačen. Nic víc už pro HP3 udělat nelze.

