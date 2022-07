Letišní dráha nestačila: hacknutá Tesla Model S Plaid dosáhla "jen" 348 km/h

Když byl oznámen elektromobil, bylo slibováno, že pojede 200 mph (tj. 322 km/h). Z toho nakonec sešlo a oficiálně tento vůz umí jen v základu "jen" 163 mph, což odpovídá rychlosti 262 km/h. V režimu Track Mode je omezovač rychlosti posunut na 175 mph (282 km/h), ale i to je daleko od původně slibované hodnoty. Omezovače rychlosti jsou nicméně především kvůli bezpečnosti typickou záležitostí napříč mnoha automobilkami a např. u německých vozů ho najdeme obvykle na hodnotě 250 km/h. Dnešní elektromobily (ale nejen ty) mají občas omezovač dokonce na 180 nebo 160 km/h. Pochopitelně se však najde nemálo lidí, kteří by chtěli vědět, co Plaid skutečně dokáže, když omezovač mít nebude. A někteří to dokonce i zkusili.