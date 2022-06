LG DualUp: vyšší než širší monitor konečně míří na trh

LG DualUp byl ukázán už loni , ale nyní se konečně vydává na trh. Přichází s poměrem 16:18 a rozlišením 2560 x 2880, čili stejné plochy bychom dosáhli pomocí dvou monitorů s Quad HD umístěných vertikálně, ale DualUp to pochopitelně zařídí v rámci jednolitého displeje. Jedná se tu konkrétně o model LG DualUp 28MQ780, který už dostal svou cenovku 700 amerických dolarů a je v prodeji přímo od LG.com nebo od autorizovaných prodejců, ale u nás zřejmě ještě v nabídce není.

Výrobce označuje tento monitor jako Square Double QHD a prezentuje jej jako periferii určenou především pro tvůrce obsahu. Displej s poměrem stran 16:18 se ostatně nebude moc hodit pro hraní her už jen kvůli tomu, že ty s takovým poměrem zpravidla nepočítají a v případě sledování filmů by byl vhodný leda pro multitaskingové diváky, kteří zvládají koukat na dva filmy současně. Nicméně mohli bychom si představit i využití ve hrách, a to třeba v žánru real-time strategií.

Jak napovídá označení LG 28MQ780, jde tu o monitor s úhlopříčkou 28 palců a kdybychom jej rozdělili horizontálně na dvě plochy, každá bude mít úhlopříčku 21,5", čili rozlišení je na takovou plochu opravdu jemné.

Použita byla technologie Nano IPS, díky níž se DualUp může pochlubit 98% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a dále obsahu v HDR10. Kontrastní poměr činí v základu průměrných 1000:1, stejně tak maximální jas 300 nitů nepřekvapí a ani 5ms GtG odezva. A že nejde o herní monitor, LG se ani neobtěžovalo nabízet vyšší než 60Hz obnovovací frekvenci.

Do výbavy ovšem zařadilo funkci obraz vedle obrazu, takže si plochu můžeme rozdělit na dvě, které budou mít rovněž dva různé zdroje signálu, k čemuž se pak bude hodit i integrovaný KVM přepínač, abychom mohli dva počítače snadno ovládat pomocí jedné sady periferií. Vedle toho tento monitor umí také automaticky přizpůsobovat jas okolnímu osvětlení a jako obvykle nabízí neblikavé podsvícení a režim s nízkým vyzařování modré složky.





Použitý stojan má vysokou flexibilitu včetně nastavení výšky a funkce pivot, takže nemusíme nutně využívat plochu, která je vyšší než širší. Nechybí tu ani USB hub se dvěma porty, dva 7W reproduktory a také rozhraní USB-C podporující DP Alt a 90W napájení připojeného zařízení.