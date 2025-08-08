LG představilo OLED panel, který dosáhne až 720 Hz. Má to však jeden problém
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost LG představila několik novinek ve světě displejů. Jednou z nich je 27” herní monitor OLED s velmi vysokou maximální obnovovací frekvencí 720 Hz. Není to ale zadarmo.
Na K-Display 2025 představila společnost LG několik zajímavých novinek na poli monitorů a displejů. Jednou z nich je 27” panel OLED s rozlišením 1440p, který nativně zvládá obnovovací frekvenci 540 Hz. Má navíc technologii Dynamic Frequency and Resolution (DFR), která ji dokáže vyhnat až na rekordních 720 Hz (rekordní pro OLED, patrně jde o stejný displej jako v ndávno prezentovaném monitoru SDC). Má to však jeden pořádný háček. V takovém případě je rozlišení monitoru v každém směru poloviční, tedy ve výsledku čtvrtinové. Jde jen o klasické HD 720p. Monitor využívá 4. generaci OLED s technologií Primary RGB Tandem. To znamená, že tu jsou tři OLED vrstvy, každá pro jednu barvu. To zvyšuje efektivitu a maximální jas. Ten se vyšplhal až na 1500 nitů. Monitor pokrývá 99,5 % barevného prostoru DCI-P3.
Mezi dalšími novinkami byl 83” panel OLED, také s tandemovým uspořádáním. Ten dosahuje jasu až 4000 nitů. Objevily se zde také displeje pro automotive, a to 57” ultra-širokoúhlý displej pro auta (Pillar-to-Pillar LCD), 32,6” zajížděcí displej (např. do střechy vozu) a 14” displej Tandem ATO. Ten se má chlubit vysokým jasem a současně i nízkou spotřebou elektrické energie. Objevil se zde také natahovací pružný displej např. pro prostor mezi pasažéry nebo 29” panel pro použití na exteriéru auta.
Zdroj: gizmochina.com, techspot.com, theverge.com