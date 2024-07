Lunar Lake i Ryzen AI ukázaly dobrý výsledek v 3DMarku i rozptyl spotřeb a výkonů

Společnosti AMD i Intel už představily technologie svých mobilních procesorů Strix Point Lunar Lake , do zahájení jejich prodeje ale ještě zbývá několik týdnů. To však nebrání tomu, aby se neobjevovaly různé úniky, které napovídají, jaké vlastnosti budou tyto procesory vlastně mít. Zajímavé jsou např. výsledky testů integrované grafiky v benchmarku 3DMark Time Spy.

Máme tu např. výsledky nových Ryzenů AI 300. Procesor nastavený na 15W TDP měl mít dle nich zisk okolo 3500 bodů, což je opravdu velmi pěkné číslo. Zajímavé je ale to, že zvýšení TDP na 45 W toto navýšilo jen na 4000 bodů (nevíme ale přesně, zda jde o Ryzen AI 9 365 nebo AI 9 HX 370 s více CU) a jiný únik ohledně Ryzenu AI 9 HX 370 na 54W TDP pak poslal výkon na více než 4200 bodů. Zde je zajímavé to, že mezi 15W a 54W TDP je skoro 4násobný rozdíl nastavené spotřeby (neznamená, že je tolik i skutečná), ale výkon stoupl jen o 20 %. Jinak řečeno, nezdá se, že by výkon grafiky při výrazném snížení TDP nějak znatelně klesal, což je příznivá zpráva pro ty, kteří uvažují nad tím, že by procesoru nastavili nižší TDP, a zajímá je, o kolik by pak přišli výkonu. Pro zajímavost, desktopová GeForce GTX 1650 nebo Radeon RX 6400 je zhruba na 3600 bodech.

Objevila se ale i data nových procesorů Intel Core Ultra řady Lunar Lake. Verze nastavená na 17W PBP zde dosáhla přes 3400 bodů, což je zhruba na úrovni 15W Ryzenu AI 300. Pokud se procesoru navýšila PBP na 30 W, dostal se k 4100-4200 bodům, tedy mezi 45W a 54W Ryzeny AI 300, což je velmi pěkný výsledek.

Pochopitelně u těchto mobilních procesorů je potřeba výsledky brát s větší rezervou než u desktopů, hodně tu záleží na konkrétních konfiguracích a chlazení, nicméně nějaké základní informace to dá. Moderní integrované grafy u AMD i Intelu nyní dosahují výkony výše zmiňovaných karet GTX 1650 nebo RX 6400, což je hodně dobré.