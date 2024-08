Mainstreamové chipsety AMD B840 a B850 se nejspíš zpozdí a budou až v roce 2025

X870 a X870E. Ty dostanou rozhraní PCI-Express 5.0 pro grafickou kartu (1×16 nebo 2×8) i SSD s NVMe, bude zde podpora pro rychlé USB 4 (40 Gbps), přetaktování CPU i pamětí.

AMD nedávno představilo nové procesory Ryzen 9000, to ale zdaleka není vše, co se plánuje. Očekáváme také herní procesory Ryzen 9000X3D, u nichž se spekuluje, že se jejich uvedení možná pozdrží na začátek roku 2025. Koncem září (pravděpodobně 30. září) by měly být představeny nové čipové sady. Ty dostanou rozhraní PCI-Express 5.0 pro grafickou kartu (1×16 nebo 2×8) i SSD s NVMe, bude zde podpora pro rychlé USB 4 (40 Gbps), přetaktování CPU i pamětí.

Vypadá to však, že zájemci o levnější mainstreamovou volbu v podobě chipsetů B850 a B840 si budou muset trochu počkat. Zde se totiž rovněž spekuluje o tom, že jejich uvedení bude pozdrženo a dojde k němu až na začátku roku 2025. Kdo tak chce levnější systém s paticí Socket AM5, bude muset ještě pár měsíců sahat ke starším chipsetům B650.

Pokud jde o výbavu, tak AMD B850 slibuje PCIe 5.0 pro SSD a PCIe 4.0 pro grafiku (1×16 nebo 2×8), nicméně výrobce základní desky bude moci sáhnout i k takové konfiguraci, která aktivuje PCIe 5.0 také pro GPU. Maximem bude USB 3.2 (20 Gbps) a také zde bude podpora pro přetaktování CPU i pamětí. B840 je jako nejlevnější čipová sada mířena spíše do low-endové oblasti, dostane max. PCIe 3.0 pro SSD i GPU (1×16). Rovněž USB 3.2 bude v pomalejší variantě s přenosovou rychlostí max. do 10 Gbps. Co se týče přetaktování, budou podporovány paměťové profily, ale taktování CPU už podporováno nebude. To se ale nijak neliší od současných nejlevnějších variant chipsetů.