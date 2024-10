Malý 24" monitor BenQ GW2486TC přináší vysokou frekvenci 100 Hz

Společnost BenQ přichází na trh s novým 23,8" monitorem GW2486TC mířícím do pracovní oblasti. Má panel typu IPS, který má lehce zvýšený kontrast na 1300:1 a potěší i vyšší obnovovací frekvencí 100 Hz. Najdeme tu ale jen nízké rozlišení Full HD (1920×1080 pixelů), max. jas také nepatří s hodnotou 250 nitů mezi nejvyšší. Odezva GTG je 5 ms, podporovány jsou 8bitové barvy (16,7 mil. odstínů) a pokrývá 99 % gamutu sRGB. Najdeme zde dva 2W reproduktory i mikrofon s potlačením hluku, nechybí ani jack pro připojení sluchátek.



Monitor je úsporný, jeho normální spotřeba činí jen 14,6 W, maximálně jde pak o 115 W, ale to už zahrnuje např. i 65W USB-C Power Delivery. Máme zde totiž jeden port USB-C s 65W PD, DP-Alt, dále USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps, 4,5W), DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4, monitor podporuje také řetězení (daisy chain). Polohovatelnost je zajištěna ve 130mm výškovém rozsahu, možností náklonu -5° až +20°, natočením +/-45°a funkcí pivot, nechybí ani možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Nejen pro ochranu očí při práci tu máme funkce jako Eye-Care, Flicker Free, Low Light Blue Plus, Color Weakness (pro uživatele s barevnou vadou zraku), režim ePaper a funkci Brightness Intelligence Gen2. Cena by se měla pohybovat okolo 180 EUR (to by odpovídalo cca 4500 Kč, nicméně předchůdce je u nás obvykle za cenu okolo 6000-6500 Kč).