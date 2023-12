Marvel's Blade: oznámená hra od Arkane Lyon, tvůrců série Dishonored

Nicméně z výše uvedené upoutávky se o hře zatím nic nedozvíme. Její vývoj teprve začal, což znamená, že vydání je ještě hodně vzdálené. Vývojáři ale sdělili, že půjde o akčně dobrodružnou hru z pohledu 3. osoby (third person view) pro jednoho hráče, která bude cílena na dospělé publikum (mature-rated). Bude se odehrávat v Paříži, kterou zahltili upíři, a bude na Vás, abyste zastavili jejich expanzi. Na hře by mělo být vidět, že půjde o titul z produkce Arkane Lyon, což znamená, že můžeme očekávat netradiční herní mechaniky. Dinga Bakaba, herní režisér/ředitel studia Arkane Lyon, a Bill Rosemann z Marvel Games k tomu při oznámení hry dodali následující (viz video záznam níže):

Dinga Bakaba: "After Dishonored and Deathloop, our first order of business was to make another very Arkane game. And when Sébastien Mitton and I had an opportunity to chat with Marvel, we said OK, let's really challenge them. Lets present a wildest take on the superhero that we both love."

Bill Rosemann: "...It's a mature action adventure game, single player where you get to play Blade your way. For true believers it's a dream come true."

Geoff Keighley: "Why this character?"

Dinga Bakaba: "Well, he is the Daywalker. Half man, half vampire, torn between the warm society of the living and the rushing power of the undead and as a kid of mixed origins, his dual heritage resonated with me. So YES, it is a DREAM to be making a game about BLADE in PARIS, my hometown..."