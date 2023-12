The Game Awards 2023: přehled vítězů a nominací

Za pozornost stojí zejména Baldur's Gate 3 od vývojářů z Larian Studios, jelikož tato hra zvítězila celkem v 6 kategoriích včetně toho nejvíce hodnotného ocenění hry roku (Game of the Year, GOTY). Velký úspěch měla i hra Alan Wake 2 od vývojářů z Remedy Entertainment, která zvítězila ve 3 kategoriích. Na celý záznam se můžete podívat zde:



Na začátku je preshow a začíná se až v 35:45, jakmile na pódium přijde Geoff Keighley. Po chvíli jej vystřídá herec Christopher Judge, kterého můžeme znát hlavně ze seriálu Stargate, kde hrál Teal'ca, nebo ze dvou nejnovějších nových dílů herní série God of War (2018, 2022), kde daboval Kratose.

Celá událost byla sice dlouhá, ale obsahovala řadu ukázek připravovaných her (ty si shrneme o něco později v samostatném článku) a různé zajímavé momenty. Zejména mohu doporučit čas od 2:38:47 , kdy orchestr začne hrát "Old Gods of Asgard", což je název heavy metal kapely z první hry Alan Wake (v reálu jde o kapelu s názvem "Poets of the Fall"). V rámci tohoto vstupu se na pódiu objevil také, herecký představitel Alana Wakea. A následně i, kreativní ředitel v Remedy Entertainment. Typicky koncertní vstupy v rámci této akce moc nemusím, ale tohle se jim povedlo.