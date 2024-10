MediaTek Dimensity 9400 má v AnTuTu 3 miliony bodů, o 47 % porazil Snapdragon 8 Gen 3

O procesoruse píše už skoro rok . Jeho představení by mělo proběhnout v následujících týdnech a opětovně by mělo jít o extrémně výkonný procesor. Vyrábět by ho mělo TSMC pomocí 3nm procesu N3E a mluví se o tom, že by mělo jít o 8jádrové CPU bez nejúspornějšího typu jader. Hlavní má být ARM Cortex-X5 s frekvencí patrně okolo 3,45 GHz, dále tu bude trojice rovněž velmi výkonných jader Cortex-X4 a výčet pak zakončí čtveřice jader Cortex-A720. Ta obvykle platí za středně výkonná, zde bude patrně na nižších než obvyklých taktech, a zastoupí tak onu úlohu úsporného clusteru.