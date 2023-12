MediaTek Dimensity 9400 má být králem mobilních CPU, opět nepřinese úsporná jádra

MediaTek Dimensity 9400.

Před více než měsícem byl představen procesor MediaTek Dimensity 9300 , který dostal 4 výkonná jádra Cortex-X4, a nemá žádné úsporné verze Cortex-A5xx, nýbrž vedle X4 má už jen výkonná Cortex-A720. Ta ale přebrala "úsporné" frekvence 2,0 GHz. Jak se ukázalo, výkonem je tento procesor opravdu extrémně výkonný a překonává i Apple ve vícevláknových testech , na druhou stranu má vysokou spotřebu a při výrazně mnohovláknových aplikacích může jeho výkon kvůli throttlingu spadnout i pod polovinu maxima . Přestože jde o novinku, už nyní se objevují informace o jeho nástupci, procesoru

Podle posledních uniklých informací bude mít extra výkonná jádra ve formě Cortex-X5, což nepřekvapí, ale jejich počet by měl klesnout. Už nebudou čtyři, spekuluje se o třech. Zbylých 5 jader by pak mělo být z rodiny Cortex-A7xx. I to by mělo stále stačit na titul krále ve vícevláknovém výkonu, přičemž Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 by podle prozatím uniklých informací měl mít 2 extra výkonná a 6 výkonných jader (tedy ani on nebude mít úsporná jádra Cortex-A5xx). Nový Dimensity 9400 má být vyráběn procesem TSMC N3. Lepší proces a náhrada jednoho jádra X5 za trochu úspornější A7xx by mohla přinést rozumnější spotřeby a méně problémů s případným přehříváním.