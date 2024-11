MediaTek Dimensity 9400 má výkonnější i efektivnější GPU než Apple A18 Pro

Už víme, že Apple se svými mobilními procesory nadále kraluje v jednovláknovém výkonu, ztrácí ale prvenství ve vícevláknovém, kde upřednostnil rozumnější spotřebu. Jenže v oblasti GPU to není až tak slavné, a to z obou pohledů. Např. po uvedení procesoru MediaTek Dimensity 9400 sice nebyl zmiňován jeho ST výkon, nicméně v oblasti MT výkonu se už výrobce mohl pochlubit asi o 10 % vyššími hodnotami než Apple. V případě grafického benchmarku to bylo skoro 20 % navíc. Jenže tehdy nebyly zmíněné spotřeby. Zatímco je však Apple obvykle úspornější na procesorovém poli než konkurence, poslední testy ukazují, že to neplatí pro to grafické. Testy v různých benchmarcích spadajících pod 3DMark totiž ukazují vítězství GPU v MediaTeku jako po stránce výkonu, tak po stránce spotřeby a efektivity.