MEMXPRO PC32 SSD: paměti TLC NAND Flash v režimu SLC

MEMXPRO tak páchá něco podobného jako společnost Enmotus se svými MiDrive , ovšem v jejím případě šlo přeci jen ještě o kombinaci hlavní SLC s vedlejší QLC částí na stejném zařízení. MEMXPRO PC32 mají prostě celou svou kapacitu v režimu SLC, či jak uvádí Anandtech , v "pseudo-SLC" režimu.

Toto označení ale vyzní trošku pejorativně. Ano, je pravda, že paměti Micron B17A jsou určeny pro nasazení jako TLC NAND Flash, ovšem v konečném důsledku je to právě způsob využití a kontroler, který určí, zda jde o SLC, MLC, TLC, nebo QLC paměti. A pokud nějaké paměti pracují v SLC režimu a zapisují jeden bit do jedné buňky, pak to prostě jsou SLC paměti se všemi podstatnými výhodami, jež z toho plynou.

Mluvíme především o datové propustnosti, a to té udržitelné, která se netýká jen SLC cache. Tu řada PC32 od MEMXPRO pochopitelně potřebovat nebude, když je tu v SLC režimu celá kapacita 64vrstvých pamětí od Micronu. Ty jsou řízeny kontrolerem Silicon Motion SM2262EN a v tomto nasazení mají rating 40.000 mazacích a zapisovacích cyklů. V případě pamětí použitých jako TLC to přitom bývá spíše kolem šesti set, alespoň dle běžně udávaných záručních podmínek a hodnot TBW (Total Bytes Written).

MEMXPRO PC32 také zvládnou v případě M.2 pro PCIe 3.0 x4 přenosové rychlosti až 3250 MB/s a 2980 MB/s pro sekvenční čtení a zápis, které jsou udržitelné, takže to neplatí jen pro zápis prvních (desítek) gigabajtů.

To vše se ale pochopitelně odrazí na kapacitě, takže tato řada nabídne pouze 80 až 320 GB, a to pochopitelně za ceny, které nebudou srovnatelné s běžnými TLC či dokonce QLC modely. Výrobce zde ale myslel také na celkovou fyzickou odolnost, takže PCB M.2 modelu je opatřeno speciální ochrannou polymerovou vrstvou a výrobce také udává pracovní rozmezí teplot od -40 °C do 85 °C. Použitý kontroler navíc podporuje 256bitové šifrování a TCG OPAL 2.0.

Jde tak spíše o SSD určená do nasazení v průmyslu, přičemž MEMXPRO je představí na nadcházejícím Embedded World 2020 a poté začne přijímat objednávky na konkrétní modely.

