Mercedes-Benz a Factorial představují solid-state baterii Solstice s hustotou 450 Wh/kg

Elektromobilita se neustále vyvíjí a můžeme pozorovat různé trendy. U základních modelů vidíme značný přesun na levnější baterie LFP, u těch s delším dojezdem je ale potřeba zachovat vysokou hustotu energie a ideálně ji ještě navýšit, což je u LFP problém (proto se zpravidla používá NMC). Automobilka Mercedes-Benz a společnost Factorial přichází také s jedním řešením. Jsou jimi all-solid-state akumulátory Solstice. Mají tedy pevný elektrolyt, díky čemuž by mohly být mezi prvními takovými na trhu (nyní máme na trhu v několika případech semi-solid-state). Pevný elektrolyt má za úkol obvykle zvýšit bezpečnost akumulátoru, ať už je párován se směsmi méně či více bezpečnými. Využita je technologie FEST (Factorial Electrolyte System Technology) a elektrolyt na bázi síry by měl zajistit bezpečnostní standard EUCAR 2, což značí hodně striktní požadavky. Měly by také stabilně pracovat i při teplotách 90 °C.



Akumulátory Solstice jsou ale zajímavé i další významnou vlastností. Jejich energetická hustota totiž dosahuje vynikajících 450 Wh/kg. 100 kWh článků tak bude vážit cca 220 kg místo dnešních cca 300-450 kg, a to pokud počítáme s dnešními NCM včetně těch nejlepších (v případě LFP bychom hovořili o 600+ kg). Tato čísla ale nejsou konečnou hmotností, hodně zabere i samotný obal akumulátoru, systém chlazení, řízení a podobně. Zde by se mohla projevit již zmíněná výhoda schopnosti pracovat při vyšších teplotách, což by mohlo pomoci ušetřit trochu na chlazení akumulátorů (jak hmotností, tak finančně). Ještě připomeňme, že Mercedes-Benz začal spolupracovat s firmou Factorial v roce 2021, o rok později do ní investoval 200 milionů USD a letos koncem jara už firma dodávala Mercedesu testovací vzorky s hustotou skoro 400 Wh/kg.

Pokud jde ale o nasazení akumulátorů Solstice v produkčních autech, to navzdory představení novinky nebude jen tak. Mělo by se tak stát do konce tohoto desetiletí. Kdy, to nebylo řečeno. Vzhledem k tomu, že v roce 2026 se mají dodávat quasi-solid-state varianty, a tyto projekty často mívají zpoždění, asi bych osobně počítal tak nejdříve s rokem 2028.