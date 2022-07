Mercedes-Benz dodal Wiesbadenu 100. elektrobus eCitaro se solid-state bateriemi

mají proti těm běžným jednu změnu. Místo tekutého elektrolytu je zde pevný, což by mělo zvýšit bezpečnost a odolnost vůči požáru. To, jak se změní další vlastnosti, závisí už na tom, jaký typ akumulátoru to vlastně je, z čeho je vyroben onen pevný elektrolyt, anoda i katoda, a rozhodně nelze šmahem hodnotit všechny takové akumulátory stejně. Navíc nejsou jen předmětem vědeckého bádání v laboratořích, ale existují už i reálné kusy, které se používají ve skutečných dopravních prostředcích. Jedním takovým příkladem je elektrobus. Ten je k dispozici s klasickými články NMC, které najdeme v mnoha evropských elektromobilech (Čína naopak preferuje levnější a odolnější LFP, byť s menší hustotou). V nabídce je ale také varianta se solid-state články LMP, které jezdí už nějakou dobu v Brémách nebo Wiesbadenu (dopravce ESWE Verkehr).

Wiesbaden před 3 lety objednal 56 těchto autobusů a později rozšířil objednávku až na 120 kusů. Před pár dny byl dodán 100. elektrobus vybavený solid-state akumulátory. Celkově dokáže pojmouta je složen ze sedmi 63kWh částí (na střeše a v zadní části autobusu), kde každý váží 450 kg. Autobusy tak s sebou vozí zátěž 3,15 tuny v baterkách. To opravdu není málo. To je dáno i tím, že akumulátory Blue Solutions LMP jsou založeny na klasické technologii LFP (LiFePO4), která má poměrně malou energetickou hustotu. Nynější verze totiž na úrovni akumulátoru nabídnou hustotu 140 Wh/kg. To ale na akumulátory (ne jen články) založené na LFP není úplně špatné číslo. Zatím nejlepší je asi CATL Qilin se 160 Wh/kg na úrovni akumulátoru. Pokud jde o rozměry modulu, ty činí 2010×870×311 mm. Samotný modul má objemovou hustotou 230 Wh/l, nicméně po spočítání výše zmíněných čísel to vychází na 116 Wh/l na úrovni celého akumulátoru (a objem 3,8 m). Elektrolytem je tu polymer PEO v tuhém skupenství s lithiovými solemi, anoda je z kovového lithia.