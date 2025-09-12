Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Akumulátory, EV
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Mercedes-Benz otestoval nové solid-state akumulátory společnosti Factorial Energy v reálném provozu. Ujel 1205 km a nebylo to vybití baterie, co ho zastavilo.
Dojezdy elektromobilů se stále prodlužují a jedním z premiantů je luxusní elektrický sedan Mercedes-Benz EQS. Ten má v některých verzích dojezd téměř na hranici 800 km. Výrobce už ale nějakou dobu zkouší akumulátory nových generací, např. solid-state články od společnosti Factorial Energy. Ty koncem srpna vyzkoušel na reálné trati v běžném provozu na cestě ze Stuttgartu do švédského Malmö. Celou trasu zvládl na jedno jediné nabití a nebylo to ani vybití baterie, které ho zastavilo. Jednoduše ho zastavilo dosažení cílové destinace. Vůz zvládl celou 1205 km dlouhou cestu bez nabíjecí zastávky a ještě zbývalo dalších 137 km dojezdu (teoreticky by tak zvládl přes 1340 km na jedno nabití). 
 
Akumulátor Factorial Energy pro Mercedes-Benz EQS
 
Trasa využila dálnice A7 a E20 do Dánska bez využití trajektů a navigace využívala systému Electric Intelligence, která brala do úvahy topografii silnic, aktuální dopravní situaci, okolní teplotu, potřebu chlazení a vytápění. Akumulátor s technologií FEST byly vybaveny pneumatickými aktuátory, které reagovaly na aktuální změny objemu článků při vybíjení.
 
Energetická hustota článků by měla být o 25 % větší než u standardních EQS, což by mělo znamenat o čtvrtinu více energie při stejných rozměrech a hmotnosti jako u standardních vozů. Jakou hustotu ale tyto články měly, to nevíme (před rokem se zmiňovaly hodnoty okolo 390 Wh/kg). Dalším důležitým parametrem, který Mercedes-Benz zatajil, byla průměrná rychlost nebo doba jízdy. Dá se předpokládat, že se běžně po dálnici jezdilo méně než standardních 130 km/h, aby se dosáhlo takto vysokého dojezdu.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Diskuze (1)
