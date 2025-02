Mercedes-Benz už testuje solid-state baterie od Factorialu s dojezdem přes 1000 km

I když se dojezdy elektromobilů prodlužují, nadále jsou u většiny vozů hluboko pod hodnotami, které jsou typické pro jejich spalovací protějšky. Společnost Mercedes-Benz by tomu ale chtěla udělat přítrž pomocí spolupráce se společností Factorial Energy. Ta vyvíjí nové solid-state akumulátory, přičemž ty se už nyní testují v praxi v útrobách elektrických sedanů Mercedes-Benz EQS. Jejich komerčně dostupné verze mají standardní 118kWh akumulátor, který umožňuje dosáhnout dojezdu až okolo 800 km. Nově testované akumulátory s pevným elektrolytem by ale měly umožnit prodloužit dojezd o 25 % a dosáhnout tak v ideálních podmínkách až k hranici 1000 km.

Prozatím nevíme, jaké má nový akumulátor specifikace, nicméně je pravděpodobné, že se asi nebudou příliš lišit od článků, které Factorial Mercedesu dodává k testování od června loňského roku . Ty dosahovaly hustoty 391 Wh/kg, což je opravdu hodně vysoká hodnota (běžně se v případě NMC u aut používá tak 250-300 Wh/kg, NIO má semi-solid-state s 360 Wh/kg). Mercedes musel lehce upravit obal akumulátoru, který ve standardní verzi obsahuje 12 velkých modulů, nicméně tvrdí, že ten by měl obecně umožňovat flexibilní konfigurace a kapacity. Přidáme-li 25 % k dnešním hodnotám, mohlo by to znamenat cca 145-150kWh akumulátor (150 kWh má i onen semi-solid state akumulátor ve vozech NIO, kde už praktické testy ukázaly dojezd přes 1000 km ).

Kdy přesně se vozy se solid-state akumulátory objeví na trhu, to není prozatím známo. Obecně se u solid-state napříč výrobci předpokládá závěr tohoto desetiletí (2027 a později), jak to ale bude u Mercedesu, nevíme. Připomeňme ještě, že Mercedes s Factorial Energy vyvíjí i další generaci solid-state akumulátorů Solstice, u kterých by měla být energetická hustota 450 Wh/kg, což by proti dnešním generacím elektromobilů mělo umožnit prodloužit dojezd asi o 80 %.