Mercedes-Benz testoval elektrotrucky eActros v mrazivém Finsku při -25 °C

Horší vlastnosti elektrických vozidel v zimě jsou dobře známým problémem. Společnostse rozhodla vyzkoušet, jak jsou na tom v tomto ohledu její připravované elektrické nákladní vozy včetně modelu eActros LongHaul , který by se měl představit v roce 2024. Do mrazivého Rovaniemi ve Finsku, kde testuje své vozy už roky, poslal také flotilu elektrických nákladních vozů. Cílem bylo vyzkoušet, jak se budou jejich vlastnosti měnit v mrazivém počasí a teplotách okolo -25 °C. Christof Weber, vedoucí Global Testing Daimler Truck, byl výsledky příjemně překvapen.

Jednou ze zajímavostí, kterou tu zkoušeli, bylo nastavení rekuperace, která dokáže vrátit zpět část spotřebované energie. Otázkou zde ale je, jak vše nastavit tak, když má tahač ubrzdit i část toho, co je v návěsu. To vše musí být správně nastaveno i s novými asistenčními systémy jako Active Sideguard Assist, který umožňuje automatické brzdění v situacích, kdy je vůz blízko pěších nebo cyklistů.

Pochvaloval si i rychlejší zahřívání kabiny, nicméně zároveň přiznal, že toto ubírá z cenného dojezdu vozu, takže rozhodně doporučuje předehřátí vozu, když je ještě na nabíječce (a to jak kabiny, tak i baterie). Jinak je vliv na zkrácení dojezdu významný, ačkoli přesné číslo jsme se nedověděli. To ovlivňuje i nabíjení. Zatímco okolo -10 °C není s nabíjením akumulátoru žádný problém a může začít okamžitě, při -20 °C už je nutno akumulátor nejprve předehřát, což vytváří prodlevu při nabíjení. Zároveň podotkl, že Mercedes-Benz postavil ve Wörthu v Německu novou komoru, která se dokáže vymrazit až na -40 °C, nebo naopak předehřát až na +70 °C, čímž umožní rychlé testování extrémních podmínek i v Německu bez toho, aniž by vůz musel cestovat přes půl světa.

Nový eActros 300 ve variantě tahače byl představen v roce 2022 v Hannoveru, je založen na již existujících sólo vozech eActros 300/400 a má tři 112kWh moduly, které zajišťují dojezd 220 km. Je tedy určen pro rozvážky velkého množství nákladu na krátké vzdálenosti a do výroby by se měl dostat v druhé polovině letošního roku. Na ty delší je tu eActroc Long Haul, který by měl zvládnout okolo 500 km. V jeho případě tu máme LFP akumulátory, které mají sice horší energetickou hustotu, na druhou stranu mají násobně vyšší životnost a nevadí jim nabíjení až na 100 %. Tento model by se měl představit až v roce 2024.