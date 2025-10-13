Mercedes-Benz testuje ELF, velké MPV s bezdrátovým, solárním i 1MW drátovým nabíjením
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Automobilka Mercedes-Benz vytvořila novou pojízdnou laboratoř, MPV s názvem ELF. Na něm bude zkoušet různé formy nabíjení elektromobilů.
Zatímco spalovací auta se většinou tankují na benzínkách, a to relativně podobnou rychlostí, ať je to kdekoli, u elektromobilů je těch způsobů hodně. Automobilka Mercedes-Benz je nyní testuje a vyvíjí v rámci své pojízdné laboratoře ELF (Experimental-Lade-Fahrzeug). V podstatě jde o přestavěné MPV V-Class, lépe řečeno její elektrická varianta EQV. Na voze se bude testovat hned několik různých způsobu nabíjení, ale i vybíjení.
Mercedes v posledních měsících dosáhl několika zajímavých rekordů s elektromobily a ELF na nich dále staví. Vůz je totiž vybaven ultrarychlým nabíjením přes klasický konektor CCS, kde se povedlo dosáhnout nabíjecího výkonu 900 kW. To znamená, že velká 100kWh baterie může být nabita během zhruba 10 minut. Zde ještě připomeňme, že nedávný Concept AMG GT XX měl průměrný výkon nabíjení 850 kW s proudem 1000 A a maximem bylo dokonce 1041 kW. ELF má rovnou několik portů pro CCS, a to např. za zadním kolem vpravo s proudem 500 A, v předním nárazníku vlevo s 1000 A a vzadu pod světlem je ještě jeden konektor pro AC. Aby toho nebylo málo, Mercedes na voze testuje i MCS nabíjení, to je schováno pod logem Mercedesu vepředu. MCS je používáno u elektrických trucků a nabízí výkon přes 1000 kW. Účelem je zde zjistit, jak bude relativně malá baterie zvládat takto vysoké rychlosti nabíjení.
Zajímavou možností je podpora bezdrátového indukčního 11kW AC nabíjení pomocí principu magnetické rezonance. To by v budoucnu mohlo hrát velkou roli u robotických taxi a jiných flotilových řešení, nicméně může jít také o komfortní způsob nabíjení běžných aut, ze začátku prémiových (později možná i v nižších třídách). Jde o uživatelsky přívětivý systém, který navíc může snížit vizuální zásahy do okolí (bez kabelů a velkých stojanů). Problémem je parkování nad podložkou, s tím by ale vůz měl pomoci.Testovat se bude kvalita nabíjení při různých výškách vozu nad podložkou. Vedle indukčního nabíjení se tu ale testuje i dotykové. Při něm dojde k fyzickému kontaktu podložky a nabíjecího konektoru vozu na spodku vozu (zde je otázkou, jak to bude s nečistotami), a ten se začne nabíjet bez toho, aniž by spojení muselo být manuálně provedeno člověkem. Jde o druhý způsob, jak využít podložku k bezzásahovému nabíjení.
Tady to ale nekončí. Na střeše vidíme i solární panely, které by měly být dalším zdrojem elektrické energie, o něm ale více informací nemáme. Více se ale Mercedes soustředí na obousměrné nabíjení, tedy jak nabíjení akumulátoru vozu, tak i poskytování elektrické energie směrem ven. Konkrétně by mohlo jít o V2H (Vehicle-to-Home), V2G (Vehicle-to-Grid) nebo V2L (Vehicle-to-Load), a to jak přes systém AC s výstupem až 22 kW (ten má výhodu v ceně, nevýhodu v tom, že může vytvářet problémy při dodávce do sítě, tedy musí splňovat stanovené požadavky), tak i DC (to je zase dražší, ale díky DC wallboxu je jednodušší plnit požadavky na dodávky energie).
Vůz totiž může posloužit jako obří baterie pro ukládání elektrické energie ze solárních panelů domů, a tu pak poskytovat v dobách, kdy je potřeba. Ve výsledku tak může sloužit k vyrovnávání a stabilizaci sítě, současně může majiteli pomoci ušetřit na účtech za elektřinu, v některých případech i vydělávat. Nové modely CLA a GLC už obousměrné nabíjení podporují a v roce 2026 toto bude spuštěno přes aplikaci MB-Charge Home v Německu, Francii a Velké Británii.
Zdroj: autocar.co.uk, mercedes-benz.com