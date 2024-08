Meta po roce končí s AI celebritami, chatboti byli fiaskem

Meta patří K dalším neúspěšným projektům společnostipatří chatboti , kteří byli představeni v říjnu loňského roku. Meta zde spolupracovala s několika celebritami, na jejichž výstupech byla natrénována AI, takže uživatelé si mohli pokecat se svými oblíbenci, lépe řečeno umělou inteligencí, která tyto oblíbence imitovala. Mezi nimi jsme nalezli jména jako Snoop Dogg, Tom Brady, Naomi Osaka, Dwyane Wade, LaurDIY, Raven Ross, Sam Kerr, Charlie D'Amelio, Israel Adesanya, Chris Paul, Paris Hilton, Kendall Jenner, Roy Choi nebo MrBeast, celkem jich bylo 28. Projekt ale nikoho moc nenadchl.

Lidé, kteří tyto chatboti přece jen zkusili, je mnohdy hodnotili jako divné, strašidelné a podobně. Pro společnost Meta to znamená spoustu vyhozených peněz, neboť za práva na tyto osobnosti každé z nich údajně zaplatila částky v milionech dolarů (takže tu patrně mluvíme o čísle přesahující 100 mil. USD). Nyní sice ještě chatboti jsou k dispozici, ale už se explicitně nevážou k celebritám, které mají představovat. Jejich profily na Facebooku a Instagramu navíc zmizely. Meta se nicméně chce věnovat něčemu podobnému, co je nazváno AI Studio. V tomto případě to ale funguje trochu jinak a jde o nástroje, které lidem (včetně oněch celebrit) umožňuje si vytvořit vlastní avatary a AI.