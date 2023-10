Chatbot Meta AI má přístup k vyhledávání a dokáže imitovat nejen Snoop Doga

Společnost(bývalý Facebook) v červenci uvolnila svůj LLM nazvaný Llama 2 . Na jeho základě představila nového chatbota, který bude jakýmsi ChatGPT od Mety. Integrován bude do Facebooku, WhatsAppu a Instagramu, ještě v říjnu by se měl podívat i do hardwaru jako chytrých brýlí Ray-Ban Meta nebo nového headsetu Quest 3. Zajímavostí je i to, že chatbot využívá vyhledávač Microsoft Bing, takže vedle generování odpovědí z obsahu, na kterém byl natrénován, dokáže i převyprávět výsledky vyhledávače (o tomto zásadním rozdílu mezi chatbotem a chatbotem naroubovaném na vyhledávač jsme mluvili v našem nedávném článku o generativní AI ).