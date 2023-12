Meta spouští generativní AI Imagine, chce konkurovat DALL-E a Midjourney

Systémů generativní AI pro obraz je spousta, mezi nejznámější patří DALL-E od OpenAI, Midjourney, Stable Diffusion nebo Adobe Firefly. Dalším systémem je(Imagine with Meta AI), který se nyní stává dostupným přes webové rozhraní na adrese imagine.meta.com . Jeho základ byl už nějakou dobu dostupný v rámci chatbota Meta AI , který byl uvolněn před dvěma měsíci. Snímky vytvořené tímto systémem mají prozatím vodoznak v levém spodním rohu, později by ale obrázky měly dostat neviditelný vodoznak odolný vůči ořezům, změnám barev, jasu, kontrastu a podobně. Výsledkem každého dotazu by měla být čtveřice obrázků s rozlišením 1280×1280 pixelů.