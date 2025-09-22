Meta uvádí AR brýle Ray-Ban Display s ovládáním pomocí zápěstí a gest rukou
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Meta představuje nové AR brýle Ray-Ban Display. Nová generace přináší vyšší výdrž na baterie a ovládání pomocí náramku Meta Neural Band.
Reklama
Meta sice v posledních letech trochu ubrala v tlaku na vývoj VR a AR brýlí, nicméně nadále se této oblasti aktivně věnuje. Dalším počinem je nová generace AR brýlí Ray-Ban Display. Ta je zajímavá zejména svým ovládáním pomocí náramku Meta Neural Band. Ten vnímá jemné změny napětí ve svalech na zápěstí při tom, jak člověk gesty prstů a rukou může brýlím naznačovat, co mají dělat. Samotný EMG náramek vydrží na nabití 18 hodin.
Brýle mají jeden displej pro pravé oko, přičemž rozlišení činí 600×600 pixelů s úhlem pohledu 20°. Obnovovací frekvence je max. 90 Hz, obsah se pak aktualizuje s 30 Hz. Jas má pak dosahovat 30 až 5000 nitů. Obsahuje 6 mikrofonů a jsou vybaveny reproduktorem pro přehrávání. Najdeme zde také 12MPx kamerku s 3× digitálním zoomem, video je možné natáčet max. s rozlišením 1440×1920 pixelů při 30 fps, hledáček je pochopitelně řešen pomocí displeje v brýlích. Samotné brýle vydrží na 6 hodin provozu a pokud se započítá i energie v nabíjecím pouzdře brýlí, je celková výdrž 30 hodin. Skla v brýlích mají schopnost ztmavování, čímž snižují únavu očí.
Na displeji můžete vidět různé informace od předpovědi počasí až po odpovědi na položené otázky. Lze komunikovat na platformách WhatsApp, Messenger nebo Instagram, velmi užitečnou pomůckou jsou i živé překlady (v reálném čase). Něco podobného představil nedávno také Apple v rámci kombinace nových iPhonů 17 a sluchátek AirPods 3. Možností jsou také videohovory, navigace s návrhy zajímavostí okolí, zobrazení připomínek, kalendáře, přehrávat hudbu, a to vše bez toho, aniž byste museli sahat na telefon nebo na samotné brýle. Brýle je možné mít s -4 až +4 dioptriemi.
Rozměry činí mezi klouby 144-150 mm dle verze (existují v malé a zvětšené verzi), skla mají 47×40 mm, případně 50×40 mm u větší verze, délka nožiček je pak 129-135 mm. Hmotnost je 69-70 gramů, nabíjecí pouzdro má 169 gramů a Neural Band pak dalších 42 gramů. Akumulátor brýlí má 960 mWh (kapacita 248 mAh), Neural Band pak dosahuje kapacity 148 mAh. Rámeček se vyznačuje voděodolností IPx4, náramek IPx7.
Interní paměť má kapacitu 32 GB, což má stačit na 1000 fotografií nebo přes 100 videí o délce 30 sekund. Dále je zde 2 GB LPDDR4x paměti. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Cena brýlí byla stanovena na 799 USD, nejprve se podívají do USA. Počátkem roku to 2026 Francie, Itálie a Velká Británie, doplní to také Kanada.
Zdroj: hothardware.com, fb.com, meta.com