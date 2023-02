Meta Verified: Facebook a Instagram uvádí ověřené účty za předplatné

Sociální sítě společnosti Meta byly vždycky takovým elektronickým Divokým západem, což by se nyní mělo změnit. I když ověřování účtů na platformách Meta bylo dostupné už v minulosti, nyní to dostává větší řád. Zavádí se program Meta Verified a vedle modré fajfky to přinese i užitečné služby navíc. Služba totiž bude placená, na webu za 11,99 USD měsíčně, na Androidu a iOSu kvůli provizím Googlu a Applu vyjde dráž na 14,99 USD za měsíc.

Abyste si svůj účet nechali ověřit, musíte mít alespoň 18 let, potřebujete zaslat kopii svého osobního průkazu vydaného vládou (občanka, patrně projde i pas), zaplatit předplatné, a po ověření dostanete modrou fajfku u svého účtu. To ale není všechno. Poplatek není jen tak za nic a obsahuje také i proaktivní monitorování a ochranu proti impersonifikaci. Další výhodou má být zvýšená viditelnost a dosah účtu, v neposlední řadě také přímý přístup k podpoře. Nejprve se tato služba objeví v Austrálii a na Novém Zélandu, později se pak rozšíří i do dalších zemí. Vedle větší transparentnosti na sociálních sítích Mety by to mělo samotné společnosti přinést i další příjmy.