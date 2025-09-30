Aktuality  |  Články  |  Recenze
Micron oznamuje první vzorky HBM4 pamětí s rychlostí 11 Gbps

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Micron oznamuje první vzorky HBM4 pamětí s rychlostí 11 Gbps
Společnost Micron nedávno oznámila, že už začala dodávat první vzorky pamětí HBM4, a to o nadprůměrně vysokých rychlostech 11 Gbps. Překonává tím SK hynix.
Paměti HBM jsou velmi populární u AI akcelerátorů a jiných výpočetních karet pro datová centra. Díky nim se hodně daří společnosti SK hynix, která je jejich velkým dodavatelem a firmou, jež má obvykle nejnovější generace nejdříve na trhu. Před několika týdny představila novou generaci HBM4, která dosahovala rychlosti 10 Gbps na pin. Standardem těchto pamětí je přitom 8 Gbps. Nyní se přidává společnost Micron, která při prezentaci svých finančních výsledků oznámila, že už začala dodávat zákazníkům první vzorky čipů HBM4 s rychlostí dokonce 11 Gbps. Díky 2048bitovému rozhraní tak dosahují přenosových rychlostí 2,8 TB/s. Jde o čipy 12H (12-high) a využit je výrobní proces 1-beta. Dle firmy tak má konkurenci překonat ve výkonu i efektivitě.
 
Firma dále oznámila, že chystá i paměti HBM4E, které budou k dispozici ve standardní i speciálně upravených variantách pro potřeby zákazníků (na těch by měla mít firma vyšší marže). Obě dvě varianty má vyrábět TSMC. Firma dále oznámila, že počet zákazníků, kteří od ní odebírají paměti HBM, se zvýšil na 6, přičemž s většinou z nich se už dohodla na cenách a dodávkách i pro rok 2026.
 
Micron dále o 50 % navýšil příjmy z prodeje LPDDR5 pamětí pro servery. Tyto paměti sice známe především z mobilních zařízení, nicméně díky dobrému poměru výkonu a spotřeby (velmi dobré efektivitě) jsou stále populárnější i pro serverové nasazení. Nvidia totiž začala používat LPDRAM u některých svých produktů řady GB. Pro AI systémy se hodí také velmi rychlé paměti GDDR7. Micron zde plánuje přinést paměti, které budou přesahovat rychlosti přes 40 Gbps. Ty se tak využijí dříve spíše ve výpočetním nasazení než u spotřebitelských grafických karet.
 

