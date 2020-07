Microsoft Flight Simulator 2020: brzy začne betatestování

Nyní se už můžeme těšit na odstartování betatestování, které bylo pro Microsoft Flight Simulator 2020 naplánováno na 30. červenec . Pro aktuální účastníky alfatestování to znamená automaticky povolený přístup, ovšem vedle nich si Microsoft chystá také pozvánky pro vlnu nových betatesterů, takže kdo má zájem, může se ucházet. Lze tak učinit prostřednictvím programu Xbox Insider

Stojí za to poznamenat, že Flight Simulator je ve skutečnosti ten nejstarší produkt či produktová řada, jíž Microsoft disponuje, a to včetně jeho operačního systému Windows. Vytvořil jej Bruce Atwick již v roce 1977 a později si jej licencoval Microsoft v podobě pro IBM PC a grafiku CGA (rok 1982). Ovšem až právě tato verze začala být označována za Flight Simulator, a to 1.0, a stala se součástí neoficiální softwarové výbavy, jejímž úkolem bylo ověřit, zda nějaké PC bylo skutečně "IBM kompatibilní".

Flight Simulator 2020 přichází jako další verze po dlouhých 14 letech, takže notně vylepšená grafika je v podstatě samozřejmost, ovšem zde jde i o celý vymodelovaný svět na základě satelitních či leteckých snímků a umělé inteligence Microsoft Azure, která z nich pomohla vytvořit výsledný model.

Budou tu i všechna letiště světa a každý se bude moci proletět nad svým domem či se prostě virtuálně podívat kamkoliv jej napadne. A že jde o simulátor a nikoliv o arkádové polétání v hezké grafice, ona realističnost se nebude týkat jen grafiky, ale i samotného letu či vlivu počasí, proudění vzduchu a jeho interakce s překážkami, atd.

hardwarové požadavky - klikněte pro zvětšení -

Flight Simulator 2020 by měl dorazit na trh ještě v tomto roce a lze usuzovat, že ke konci betatestů už budeme znát konkrétní datum.



Ceny souvisejících / podobných produktů: