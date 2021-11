Microsoft konečně pustil Firefox do nabídky svého Store

Mozilla Firefox je v nabídce Microsoft Store od včerejšího dne, a to pod Windows 10 i 11, a to včetně systému Windows 10 S. Právě v jeho případě jde o důležitou a vítanou změnu, neboť do něj jinak Firefox jakožto i jiné aplikace nenabízené ve Store oficiálně nedostaneme. Jinak ale nad tím mohou uživatelé klasických verzí Windows pochopitelně jen mávnout rukou.





Dle vyjádření Mozilly jde o dopad změny podmínek Microsoftu, které se týkají webových prohlížečů. Ty už nemusí být založeny na enginu připraveném samotným Microsoftem, což právě dříve bránilo tomu, aby se nejen Firefox dostal do nabídky Storu. Nyní to tak je možné i v případě Firefoxu a jeho enginu Gecko.

Aktuálně je tak Firefox jedinou významnou alternativou pro prohlížeče Microsoftu, kterou Store nabízí a která představuje silnou konkurenci. Jde tak o dopad snah o celkové otevření Storu, o nichž jsme slyšeli už před několika měsíci . Microsoft tak asi zjistil, že bude lepší mít pod palcem svobodnou platformu, než takovou, která se zuřivě snaží prosazovat jeho vlastní software a je kvůli tomu častým cílem kritiky. To ostatně zcela logicky ovlivňuje i oblibu a úspěch těch zařízení, která jsou založena na Windows 10 S (či nově 11 S) a která neumožňují instalaci aplikací z libovolných zdrojů.



Jak uvádí PC World , zrovna Mozilla přitom byla velice hlasitým kritikem dosavadní politiky Microsoftu ohledně jeho Storu či výchozích aplikací a už v roce 2015 zaslala jeho CEO Nadellovi otevřený dopis , v němž žádala změny. Ale nyní bohužel už není vše růžové, neboť právě s ohledem na výchozí aplikace se věci ve Windows 11 spíše zkomplikovaly. Pokud si totiž stáhneme Firefox ze Storu, nastaví se nám jako výchozí prohlížeč pro SHTML. Edge však bude stále otevírat dokumenty PDF, což by se ještě dalo akceptovat, ale vedle toho mu zůstanou i přípony jako HTTPS či HTTP, dokud toto nastavení manuálně nezměníme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: