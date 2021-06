Microsoft Store klidně uvítá i Steam. Jak se změní obchod s aplikacemi?

Microsoft Store (v minulosti Windows Store) je dlouhodobě otloukánek, který se moc nechce používat vývojářům ani samotným uživatelům. S příchodem Windows 11 se ovšem Microsoft rozhodl Windows 11 zatraktivnit pro obě strany. Doufá, že svůj obchod naplní atraktivními aplikacemi a pro uživatele se stane hlavním zdrojem, odkud budou stahovat software do svého počítače. Panos Panay, který vede vývoj Windows, se v nedávném rozhovoru pro The Verge vyjádřil v tom smyslu, že by do Microsoft Store rád integroval i obchody třetích stran, jako jsou Steam nebo Epic Games. V současné době se jedná spíše o úvahu, protože současná pravidla nastavená v obchodu Microsoftu by nebyla pro třetí stranu vůbec výhodná.





Větší volnost pro vývojáře a žádné provize

Microsoft Store totiž sice nechá vývojářům více z jejich výdělku, ale v případě her bude nadále chtít provizi. V případě aplikací se bude vývojář moct rozhodnout, zda ke bude ke zpoplatnění jako doposud využívat platformu od Microsoftu a vzdá se části provize, nebo nasadí vlastní platební systém a ponechá si 100 % výdělku (neberme teď v potaz případné poplatky třetí straně). Tyto nové podmínky se ovšem netýkají her, kde bude chtít Microsoft svůj podíl v každém případě. Nedávno ovšem bylo oznámeno snížení této provize ze 30 % na 12 %, což začne platit od 1. srpna.

Není příliš pravděpodobné, že by si provozovatelé Steamu nebo Epic Games Storu nechali dobrovolně sáhnout na své provize od herních vydavatelství. V tomto ohledu by tedy muselo dojít ke vzájemné dohodě (např. výjimce pro uvedené obchody třetích stran). S cílem otevřít Microsoft Store pro co nejvíce titulů, ustoupil americký gigant i z dosavadní podmínky, že musí jít o aplikace na platformě UWP (Universal Windows Platform). Nyní se obchod otevře i pro např. aplikace PWA (Progressive Web Apps) nebo Win32.

Aplikace z Androidu (ale jen některé)

Microsoft usnadní spouštění mobilních aplikací ve Windows. Uživatelé totiž nebudou muset instalovat emulátor ani virtuální stroj. Díky technologii Intel Bridge (funguje i na procesorech AMD) budou androidové aplikace fungovat tak, jako kdyby byla napsány pro Windows. S jejich okny můžete pracovat vedle ostatních programů a jejich ikony si připnete na hlavní panel. Aplikace budou dostupné skrze Microsoft Store, a to díky spolupráci s Amazonem. Z toho vyplívá, že nabídka titulů nebude kompletní a fungovat nebudou třeba aplikace vyžadující Služby Google Play.





Redesign, který se dostane i do Windows 10

Microsoft Store prošel kompletním redesignem, který ovšem nekončí oblejšími rohy. K dispozici bude navigační menu na levé straně nebo vyhledávací pole v horní části. O novinkách budou vývojáři informovat pomocí Stories. Snazší bude také instalace aplikace po kliknutí na ikonu Microsoft Store někde na webu. Ačkoliv bude nový Microsoft Store součástí Windows 11, redesign se dostane také do Windows 10, i když možná bez některých novinek.

