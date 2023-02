Microsoft opravdu chce Activision Blizzard: na 10 let dá Xbox hry na GeForce Now

Microsoft koupit společnost Activision Blizzard za téměř 69 mld. USD, stále ještě neproběhla. Nelíbí se např. Nvidia. To už je ale nyní minulostí. Obavy z toho, že by si hry Activision Blizzardu nechával Microsoft jen pro sebe, rozptýlila dlouhodobá dohoda mezi Microsoftem a Nvidií. Ta byla uzavřena na dobu 10 let, kdy budou hry z Xboxu a další hry Microsoftu (tedy i ty získané akvizicí) k dispozici na cloudové službě Nvidia GeForce Now. Tu nyní využívá přes 25 milionů hráčů ve více než 100 zemích.

To tedy znamená, že na GeForce Now (na PC, macOS, chromeboocích i smartphonech) bude možné streamovat hry dostupné pro Xbox včetně PC titulů od Activision Blizzardu, jako je např. Call of Duty. Tato hra se tak stává dostupnou pro několik desítek nových hráčů. Streamování bude přitom možné nezávisle na tom, kde byla hra koupena. Ta tak může být pořízena např. přes Windows Store i další partnery, kteří mají streamovací práva, kam patří např. Steam a Epic Games Store. Podobnou 10letou dohodu uzavřel Microsoft i se společností Nintendo. Nabídl ji i Sony, zde to ale zatím pro Microsoft dobře nedopadlo. Zatím není ani jasné, jak se tyto změny projeví v názorech státních regulatorních orgánů.