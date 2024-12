Microsoft Recall nyní jako preview míří na PC s Intelem a AMD

Microsoft na přelomu jara a léta představila kontroverzní funkci Recall, která se dostala nejprve jen na

Společnostna přelomu jara a léta představila kontroverzní funkci, která se dostala nejprve jen na procesory Qualcomm . Ta je pro mnohé problematická kvůli tomu, že sleduje uživatele (pořizuje screenshoty systému každých několik sekund), aby mu pak umožnila v budoucnu vracet se k minulosti a snáze mu dopomoci k získání potřebných informací za pomoci běžného přirozeného jazyka (např. popsáním obsahu toto, co se má hledat, přestože uživatel např. nezná název souboru). V rámci programu Windows 11 Insider se ale nyní konečně dostává i k majitelům AI PC s procesory AMD a Intel jako preview (nadále tak nejde o funkci přístupnou všem).

Microsoft se snažil rozptýlit obavy z funkce např. tím, že ve výchozím stavu bude funkce vypnutá, a ke své funkci bude vyžadovat autentizaci přes Windows Hello. Funkce také filtruje citlivé informace jako hesla nebo čísla platebních karet. Prozatím funguje v zjednodušené čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině a španělštině. Systémy s procesory AMD a Intel budou podporovat také funkce jako Image Creator a Restyle Image v rámci aplikace Microsoft Photos, součástí bude také generativní AI Paint Cocreator pro Malování. Funkce Click to Do využívá lokální SLM pro práci s textem a obrazem, jejíž výsledky lze využívat v aplikaci samotné (např. k přepsání textu), je ale možné na vyžádání výsledek zkopírovat do schránky a využít ho i v jiných aplikacích. Aktualizace je k dispozici jako Windows 11 Insider Preview Build 26120.2510 (KB5048780).