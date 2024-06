Některé funkce Microsoft Copilot+ zatím jen pro Qualcomm. Intel a AMD počkají

Microsoft Copilot+, tedy funkcemi využívající umělou inteligenci a hardwarovou akceleraci pomocí procesorů

Spousta výrobců v posledních týdnech uvedla své nové počítače kompatibilní s, tedy funkcemi využívající umělou inteligenci a hardwarovou akceleraci pomocí procesorů Qualcomm Snapdragon X Plus/Elite AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) a Intel Core Ultra 200 (Lunar Lake). Zatím se ale zdá, že funkce jako Recall a Auto Super Resolution budou vyhrazeny strojům s procesory Qualcomm, ale nikoli s AMD nebo Intelem. Majitelé notebooků s těmito procesory tak tyto funkce Copilot+ nebudou moci využívat. Alespoň prozatím.

Microsoft se nechal slyšet, že toto se v budoucnu změní díky plánovaného softwarovému updatu, který se objeví, až "bude dostupný". Nikdo ale pořádně [snad vyjma Microsoftu] neví, kdy se tak stane. Zástupce AMD se vyjádřil v tom smyslu, že předpokládá jeho uvolnění před koncem roku 2024, ale nic není jistého a jde jen o jeho předpoklad. Intel rovnou řekl, že o datu uvolnění této aktualizace nemá informace.

Microsoft měl s Qualcommem smlouvy o exkluzivitě, kde ta poslední skončila začátkem letošního roku (proto se Windows on ARM nyní dostává i na další platformy), rojí se ale spekulace, že toto omezení může být ještě jakýmsi reliktem předchozí spolupráce, která by měla Qualcommu zajistit mírný náskok před konkurenčními platformami, které se na toto pole s jeho otevřením také derou.

A co že to vlastně bude těmto notebooků chybět? Recall je hodně kontroverzní funkcí, která má být na jednu stranu velmi užitečná a být všeobecným pomocníkem při práci s počítači, nicméně k tomu vyžaduje prolézání dat uživatelů, před čímž mnozí varují, že může jít potenciálně o ohromné bezpečnostní riziko (přestože půjde o lokální systém). Auto Super Resolution je v podstatě odpovědí Microsoftu na Nvidia DLSS a AMD FSR, kdy se hra počítá v nižším rozlišení a AI systémy se snaží zbytek dopočítat, čímž se zvyšuje snímkovací frekvence. Prozatím to podporuje jen Snapdragon X Plus/Elite ve hrách BeamNG.drive, Borderlands 3, Control (DX11), Dark Souls III, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Sekiro Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 a The Witcher 3.