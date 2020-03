Microsoft Teams přestal fungovat, nevydržel nápor lidí pracujících z domu

Mnoho států zavádí kvůli koronavirové pandemii omezení volného pohybu osob a spousta společností se tak snaží přijít na to, jak by mohli lidé pracovat z domu. K tomu se pak využívají nejrůznější řešení jako Google G Suite, Microsoft Teams, Slack a mnoho jiných. Ta umožňují posílání zpráv, sdílení dokumentů, telekonference a další funkce. Protože však zájem o tyto služby raketově narostl během několika dní, ty na to nebyly vždy perfektně připraveny. V případě Microsoftu to jeho služba Teams včera nezvládla a zkolabovala.

Uživatelé tak měli problém se přihlásit nebo posílat zprávy. Po pár hodinách se problém podařilo vyřešit, aby se po chvíli ještě dočasně vrátil zpátky. Microsoft nyní vytížení služby aktivně monitoruje a snaží se, aby už takové výpadky nenastaly. Připomeňme, že je to druhý výpadek Teams za poslední dobu, neboť v únoru se Microsoftu povedlo zapomenout na obnovu bezpečnostního certifikátu a služba tak také nefungovala po dobu několika hodin.

