Microsoft ukázal APU pro nový Xbox, jak je velké?

Nedávno se přitom objevily specifikace připravovaných APU pro Xbox , které však na rozdíl od následujícího snímku zatím nemůžeme ověřit jako pravé, nicméně přesto s nimi budeme v následujících řádcích operovat.

Snímek odhaleného APU s logem Xboxu a nápisem Project Scarlett tak pochází z oficiálních zdrojů. Nápis 8K jednoznačně ukazuje na podporu rozlišení 8K, s níž už se Microsoft také netajil, nicméně nás by zajímaly spíše přesné rozměry čipu, které tak můžeme pouze odhadovat dle velikosti okolních SMD součástek. Dle pouzdra těžko, neboť to nám nedává žádné měřítko.

2, přičemž v takovém případě by šlo o víceméně stejně velký čip, jaký Microsoft využil v Projektu Scorpio, čili v Xbox One X (přesně 360 mm2). Ovšem dle následujícího srovnání (2 či mírně větší čip. Některé odhady se točí kolem velikosti 350 mm, přičemž v takovém případě by šlo o víceméně stejně velký čip, jaký Microsoft využil v Projektu Scorpio, čili v Xbox One X (přesně 360 mm). Ovšem dle následujícího srovnání ( wccftech ) by nové APU mělo být o cca 12 procent větší, takže v takovém případě bychom tu měli cca 400 mmči mírně větší čip.

Nicméně to je ještě 16nm čip se 7 miliardami tranzistorů založený na osmi jádrech Jaguar a grafice Polaris se 40 CU. Nový 7nm by měl mít dle výše odkazovaných specifikací osm jader Zen a 56 CU grafiky Navi (zda Zen 2 či Zen 3 a Navi 1 nebo Navi 2, to zde nebudeme řešit) a vzhledem k mnohem vyšší hustotě tranzistorů dané pokročilejším procesem to vypadá, že takové specifikace jsou na více než 400 mm2 čipu možné.

