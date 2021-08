Microsoft ustoupil, Windows 11 budou pracovat i na nepodporovaných PC

Nyní ale Microsoft otočil a udělal to podobně jako v případě upgradu ze starších systémů na Windows 10. Tehdy šlo o to, že upgrade byl časově omezený a oficiálně možnost přejít ze starších Windows na nové desítky skončila, ovšem v praxi fungovala stále v případě, že jsme v očích Microsoftu potřebovali jeho technologie usnadnění . To samozřejmě nemusela být pravda, ale Microsoft samozřejmě věděl, že této možnosti lidé "zneužívají". Sám měl ostatně velký zájem na tom, aby se Windows 10 rozšířily co nejrychleji, neboť prostřednictvím nich může nejlépe nabízet další svoje, již placené, služby.