Microsoft: systémové požadavky Windows 11 jsou platné a budou vynucovány

Aria Carley, Microsoft Program Manager, to uvedla v nedávném webcastu a zmínila i to, že uživatel bez počítače s vhodnou hardwarovou konfigurací ani nebude schopen si z oficiálního zdroje systém stáhnout. Uvidíme, jaká bude praxe, přičemž tento přístup působí správně, pokud půjde přímo o spuštění aktualizace na Windows 11 v rámci konkrétního počítače, neboť by nemělo smysl, aby se stahovala data před tím, než nám instalační aplikace oznámí, že bohužel. Stále by ale pochopitelně mělo jít si stáhnout celý instalační soubor či obraz.

Jde tu tak především o poměrně přísné omezení z hlediska procesorů, čili stáří celé použité platformy, což se Microsoft uvolil přezkoumat, ale nelze počítat s výraznými změnami, které budou sahat daleko před Intel Core 8. generace a 2. generaci procesorů Ryzen. Právě to aktuálně platí a Microsoft snad stále ještě zkoumá , zda budou stačit i Core 7. generace, či snad možná i první Ryzeny, ale to teprve uvidíme.

A vedle toho jde samozřejmě také o TPM 2.0, bezpečnostní moduly, o které se dosud téměř nikdo nestaral, přičemž i u desek s podporou odpovídající technologie (včetně fTPM) je zcela běžné, že ta je v BIOSu ve výchozím nastavení deaktivována. Microsoft se tak rozhodl nás v rámci Windows 11 chránit stůj co stůj a přes to nejede vlak.

Pokud tak někdo má ještě původní Skylake, což je v podstatě stejný procesor jako stále velice aktuýlní Comet Lake, bude mít smůlu. Stejně tak je možné, že člověk s Ryzenem 1. generace si možná Windows 11 nenainstaluje, ale to Microsoft ještě možná přehodnotí. Pro mnohé uživatele by ale z hlediska výkonu jistě bohatě stačil i výrazně starší hardware, však i takové Core 4. generace (Haswell) jsou na tom stále dobře.

Aria Carley přitom uvedla, že instalační systém opravdu neumožní obejít hardwarová omezení. Ale je to software, takže samozřejmě nelze tvrdit, že to opravdu nepůjde, ovšem jistě ne oficiální cestou. V případě TPM jde ale o past především na DIY sestavy složené z běžně dostupných komponent, a to právě proto, že v této oblasti se o tyto bezpečnostní moduly málokdo zajímal. Microsoft totiž začal po OEM výrobcích PC s přeinstalovanými Windows vyžadovat podporu TPM 2.0 už v roce 2016, ale pokud jde o DIY, přichází tento požadavek jako blesk z čistého nebe.



Na druhou stranu nebudeme nuceni si instalovat Windows 11 hned poté, co přijdou na trh. I DirectStorage totiž bude pracovat na Windows 10 , jak jsme se nedávno dozvěděli.

