Microsoft uvádí streamovaný Windows 365 jako Cloud PC za předplatné

Cloudové PC vyvíjí Microsoft už nějakou dobu. Synchronizaci dat přes cloudové služby OneDrive nebo Azure znají zákazníci už dnes, přesto tu byl ještě radikálnější přístup, kdy je v cloudu celý operační systém. Sám Microsoft říká, že jeho vývoj začal už před koronavirovou pandemií, ale teprve ta vše pořádně akcelerovala. S tím, jak lidé pracovali z domu a nyní se vrací do zaměstnání, se mění i způsob jejich práce, kdy chtějí mít trochu více volnosti v tom, odkud pracovat (až 73 % lidí chce dle jednoho průzkumu větší flexibilitu v možnostech práce z domova). A právě to vytváří podstatně jiné nároky na výpočetní techniku. Je potřeba zajistit, aby uživatel mohl pracovat pohodlně v kanceláři i z domu a nemusel řešit to, že některá data nebo programy má na jednom počítači, ale nikoli na druhém.



Proto přichází Windows 365. Služba bude nabízena přes předplatné (ceny zatím neznáme) a je určena pro podnikové nasazení, proto také bude existovat ve dvou verzích Windows 365 Business a Windows 365 Enterprise. Běžní domácí uživatelé zatím nebudou mít podobnou službu k dispozici. Windows 365 je postaven na Azure Virtual Desktop a uživatel si bude moci vybrat mezi systémem Windows 10 a Windows 11. Pak si už jen vybere potřebný výkon, který chce mít k dispozici, množství paměti a velikost úložiště. K systému pak přistoupí přes nativní aplikaci nebo webový prohlížeč. Cloudový Windows tak bez problémů spustíte na Macu a iPadu od Applu, podporován je i Linux nebo Google Android.

Práci tak můžete zahájit na notebooku v hotelovém pokoji nebo třeba doma, pokračovat lze na tabletu a dokončit ji můžete třeba na PC v kanceláři. Podporovány jsou tradiční podnikové aplikace Microsoft 365, Dynamics 365 nebo Power Platform. Vývojáři se zaměřili na architekturu Zero Trust, a tak se informace a data kvůli bezpečnosti šifrují a uchovávají na cloudu a nikoli na zařízení. Nový Windows 365 bude spuštěn 2. srpna 2021.

