Microsoft v Polsku investuje 1 miliardu dolarů do datového centra

Tento týden Microsoft oznámil komplexní investiční plán ve výši 1 miliardy dolarů (25 miliard korun) s cílem urychlení inovací a digitální transformace v „Polish Digital Valley“, tedy jakási středoevropská a cloudová obdoba Silicon Valley v americké Kalifornii. Základem tohoto mnohostranného plánu je otevření nového regionálního datového centra, které bude součástí celosvětové sítě datových center Microsoftu. Americký gigant podepsal strategickou dohodu s domácím poskytovatelem cloudových služeb Chmura Krajowa, jejímž cílem je poskytnout odborné znalosti o digitální transformaci a široký přístup k cloudovým řešením ve všech průmyslových odvětvích a podnicích v Polsku.

Z investice by měly těžit jak soukromé podniky, tak veřejné a vzdělávací instituce. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že toto partnerství urychlí transformaci Polska na technologické centrum pro region střední a východní Evropy. S tím souhlasí také Mark Loughran, generální ředitel pobočky Microsoft Poland: „Polsko má příležitost stát se digitálním srdcem Evropy. Proto dnes oznamujeme partnerství se společností Chmura Krajowa a jednou z největších investic do digitální technologie v Polsku.“ Investiční plán je připraven na dobu sedmi let a kromě samotného vybudování datového centra se zaměřuje také na zvyšování kvalifikace místních talentů s nejnovějšími kompetencemi v cloudu.

Důležitým pilířem dnešního oznámení je robustní a dlouhodobý program dovedností pro rozšíření pracovních příležitostí místních profesionálů a mládeže. Microsoft si klade za cíl posílit digitální kompetence přibližně 150 000 zaměstnanců a IT profesionálů, pedagogů, studentů a občanů, aby podpořil digitální transformaci organizací. Program rozvoje dovedností bude zahrnovat školení, e-learningové programy, workshopy a hackathony pokrývající cloud computing, vývoj pomocí technologií umělé inteligence a strojového učení, big data a internet věcí (IoT). Microsoft připomněl, že nový plán navazuje na téměř třicetiletou úspěšnou spoluprací s polskými organizacemi a podniky všech velikostí a se sítí více než 6 000 místních partnerů. Nový region cloudových datových center se připojuje k celosvětové síti cloudových oblastí Microsoftu, které se nyní nachází v 59 oblastech. Datová centra zajišťují provoz především sadu cloudových služeb Microsoft Azure, která je k dispozici ve více než 140 zemích, ale také pro balík nástrojů pro zvýšení produktivity Microsoft 365 nebo inteligentní podnikové aplikace Dynamics 365 a Power Platform.

