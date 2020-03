Microsoft ve videu ukazuje nový design Windows 10

Microsoft tento týden oznámil významný milník, o kterém se spekulovalo již týdny předem: 1 miliardu zařízení s Windows 10 . K oslavě vytvořil tým zaměstnanců video, které na svém instagramovém účtu sdílel Panos Panay, šéf produktů (CPO) v Microsoftu. Video nejprve nabízí bleskurychlý průlet některými předchozími verzemi operačního systému, ale nejzajímavější je jeho druhá polovina, která přináší náhled do blízké budoucnosti. Vývojáři totiž připravují redesign, který by se měl týkat prakticky celého systému – počínaje přihlašovací obrazovkou. Všimnout si můžete také nové, barevnější sady ikon, o které se psalo již dříve.

Velmi radikální změnou projde Průzkumník Windows. Zjednodušené uživatelské rozhraní nezahrnuje adresní řádek, za což možná někteří uživatelé Microsoft zrovna nepochválí. Není ovšem vyloučeno, že tato možnost bude dostupná alespoň v nastavení. Ještě hlouběji by měl být integrován OneDrive, ale překvapivě můžeme ve videu zahlédnout i konkurenční cloudové úložiště Google Drive. Jiný design, ale také možnosti, získá kontextová nabídka, která se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Video potvrzuje také dříve avizovanou změnu v nabídce Start. Všimnout si můžeme menšího počtu živých dlaždic, základní prvky tohoto menu ovšem zůstávají nezměněny. Tmavý režim by měl převléknout do tmavých barev více částí operačního systému než doposud. Zatím není vůbec jasné, kdy se nový design dostane do Windows 10 (a speciální verze Windows 10X určené pro mobilní, dvoudisplejová zařízení). Vzhledem k tomu, že zatím nezačalo ani testování v programu Insiders, to nejspíš bude trvat mnoho měsíců. Podle některých spekulací vyjde aktualizace až v příštím roce.

Ceny souvisejících / podobných produktů: