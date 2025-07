Microsoft Windows 10 slaví 10 let od zahájení prodejů

Operační systém Microsoft Windows 10 byl oficiálně uveden 29. července 2015 a mělo jít tedy o poslední verzi Windows, kterou měl Microsoft nabídnout, tu měl pak už jen nekonečně upgradovat (což nakonec nevyšlo a máme tu W11 a chystají se i W12). Microsoft ho tehdy netradičně nabídl jako bezplatný upgrade pro uživatele Windows 7 a 8/8.1. Nový systém sliboval návrat ke klasickému nabídce Start (po kontroverzním Windows 8, který se stal jedním z nejvíce nenáviděných Windows), lepší výkon, vyšší bezpečnost a další vylepšení. Windows 10 přinesly např. přihlašovací systém Windows Hello, internetový prohlížeč Microsoft Edge i méně úspěšnou digitální asistentku Cortana, která nás později v roce 2023 opustila.

Šlo o nejrychleji šířící se Windows v historii a dá se předpokládat, že bude mít poměrně vysoké zastoupení i v následujících letech, přestože se Microsoft snaží protlačovat novější Windows 11 (i když tomu zase do jisté míry brání požadavky např. na TMP 2.0, což diskvalifikuje nejednu starší sestavu). Ten se teprve nedávno stal nejpoužívanějšími Windows a poprvé předběhl 10 let staré Windows 10. Těm už končí život, letos v říjnu jim totiž bude ukončena oficiální podpora. Tu je sice možné prodloužit, v takovém případě jde ale o placenou službu. Desítky se zapíšou do historie jako jeden z nejúspěšnějších systémů Microsoftu, patrně nejúspěšnější od dob Windows XP. Který operační systém Windows byl podle vás nejlepší?