Microsoft Windows 11 24H2 přichází, je ale jen pro Copilot+ PC

Microsoft zveřejnil novou verzi operačního systému Windows 11 24H2. Drtivá většina z nás se k ní ale nedostane. Oficiálně je totiž dostupná jen pro zařízení Copilot+ PC, tedy notebooky s operačním systémem Windows on Arm a procesory Qualcomm Snapdragon X Plus nebo X Elite. Ty by právě dnes měly jít poprvé do prodeje a současně se spuštěním notebooků a jejich systému Windows by měla být nainstalována aktualizace KB5039239 pro plný přechod na verzi 24H2. Update opravuje několik chybek jako např. nesprávné nastavení Bluetooth zařízení, která jsou při připojení nastavena na maximální hlasitost, což není zrovna příjemné. Také byla opravena chyba, která zařízením s Arm64 nedovolila správně fungovat s anti-cheat technologií BattlEye a hry se zastavily. Copilot se nyní také chová jako aplikace, může být tedy připnuta k taskbaru, je možné zvětšovat nebo posouvat její okno.





Tuto aktualizaci je sice možné nainstalovat i na počítače, které Copilot+ PC nesplňují, ale to platí pouze pro Windows Insider. 24H2 je zde dostupný jako testovací build 26100.863 v rámci Release Preview. Otázkou je, zda je vůbec nad čím truchlit. Update přináší výše zmíněné změny, jenže spoustu funkcí pracujících na bázi umělé inteligence totiž ani nemá. Funkci Recall, která měla být tím hlavním lákadlem, totiž Microsoft po výrazné negativní odezvě ohledně možných problémů se zachováním soukromí pozdržel , a až se objeví ve finálních verzích, bude ve výchozím stavu vypnutá. Předpokládá se, že Windows 11 24H2 pro všechny přijde až v září, možná i později.