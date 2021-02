Mindfactory: počty vadných CPU Ryzen nejsou nijak zvláštní

Je tak třeba hledat i jiné, pokud možno nezaujaté zdroje a tím může být třeba náš oblíbený německý prodejce Mindfactory, který nás obvykle zásobí zajímavými statistikami o prodejích procesorů AMD a Intel.

Jak dobře víme, Mindfactory prodává v této době více než 35 tisíc procesorů AMD měsíčně, čili jde o nesrovnatelně větší vzorek procesorů, než je nějakých 50 kusů modelu 5950X či 120 kusů procesoru 5600X. A právě Mindfactory veřejně uvádí data o RMA, čili o vracených procesorech (viz Sofaboy90 via Reddit ), na nichž by se rozhodně mělo ukázat, zda má AMD problém s kvalitou či výstupní kontrolou svých procesorů.