Minutový výpadek elektřiny v továrně Samsungu přinesl škody v milionech dolarů

V roce 2018 zažil právě Samsung výpadek energie ve své továrně na paměti NAND Flash , což ovlivnilo jejich globální produkci a loni se se stejným problémem potkaly společnosti WD a Toshiba . Následky přitom mohou být velice vážné a drahé, ostatně jeden křemíkový wafer je zpracováván dlouhou řadu týdnů a pokud se na něm zrovna pracuje, i velice krátký výpadek energie z něj může rázem udělat nepotřebný zmetek.

Právě v roce 2018 tak asi půlhodinový výpadek v továrně Samsungu znamenal finanční ztrátu 43,32 milionů dolarů, neboť bylo poškozeno na 60 tisíc waferů, které pak firma musela odepsat a šlo o cca 11 % výrobní kapacity NAND Flash samotného Samsungu a 3,5 % celosvětové.

Kratší výpadek energie by tak mohl možná znamenat menší ztráty, ale to není tak jisté, ostatně nemusí vůbec záležet na tom, zda trval minutu, nebo podstatně déle. Spíše jde o otázku toho, jak velký provoz byl zasažen, čili kolik waferů ovlivnil. Rozhodně přitom nešlo o výpadek, po němž by se měla výroba ihned rozběhnout, neboť dle korejské agentury Yonhap bude její obnovení trvat asi dva až tři dny.

Výpadek v Hwaseongu, kde se nachází moderní továrna pro 7nm proces, způsobily problémy s lokální rozvodnou sítí, a to 31. prosince odpoledne. Už dnes by se tak výroba snad mohla opět rozběhnout. Mnohem déle ale bude trvat vyčíslení škod, o čemž můžeme aktuálně jen tušit, že půjdou do milionů dolarů, ale to je zřejmé už jen ze samotného faktu, že výroba v moderní továrně Samsungu bude přinejmenším na dva dny přerušena. Alespoň tak se vyjádřil agenturou Reuters citovaný dobře informovaný zdroj.

Ceny souvisejících / podobných produktů: