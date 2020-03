Mise ExoMars se kvůli koronaviru a dalšímu testování posouvá na rok 2022

Ruský Roskosmos a Evropská kosmická agentura (ESA) pracující na vývoji a testování sondy ExoMars odkládají start mise, která má za úkol zkoumat povrch Marsu, o dva roky později. Původně bylo plánováno, že sonda bude k rudé planetě vyslána už v tomto roce.

Sonda pro misi ExoMars by se tak svého letu měla dočkat někdy v období od srpna do října roku 2022, kdy budou opět vhodné podmínky pro vypuštění. Kosmická loď by se k rudé planetě měla dostat někdy okolo poloviny roku 2023. Vesmírné agentury oznámily, že zpoždění je způsobeno tím, že některé části systému ještě vyžadují testování. Týká se to zejména padáků, s nimiž to ani v létě minulého roku nevypadalo nejlépe, protože testy se nedařily a docházelo k selhání

Samotné průzkumné robotické vozítko bylo pojmenováno jako Rosalind Franklinová. Spolu s roverem je na misi připravena i přistávací platforma a nosná raketa Proton, to ale neplatí o dvou padácích, které mají sloužit ke zpomalení při klesání a přistávání na Marsu. Nové testy padáků o rozměrech 15 a 35 metrů by se měly konat v březnu v Oregonu.

Kosmické agentury také uvádějí, že za zpoždění může i zhoršení epidemiologická situace v evropských státech. To způsobilo, že jejich vědci a odborníci prakticky nemají možnost cestovat, což by pro misi představovalo problém, pokud by se měla uskutečnit již v tomto roce.

Vhodné podmínky k vyslání kosmické lodi ze Země na Mars jsou pouze zhruba každé dva roky, kdy jsou na svých oběžných drahách planety vhodně uspořádány. Původně měl být rover vyslán na rudou planetu dokonce už v roce 2018, ale i tehdy došlo ke zpoždění. V roce 2016 se ale povedlo kosmickým agenturám ESA a Roskosmos vyslat k Marsu první část mise ExoMars, a to atmosférickou sondu pro monitorování vzácných plynů na Marsu.