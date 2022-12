Mobilní Intel Core i9-13980HX má přinést 24 jader a takt až 5,6 GHz

Intel Raptor Lake budou brzy rozšířeny o další čipy a mezi nimi pochopitelně i ty mobilní. Zde už víme, že bude např. řada Raptor-Lake P, která má obsahovat např. Intel Core i9-13980HX.

Procesorybudou brzy rozšířeny o další čipy a mezi nimi pochopitelně i ty mobilní. Zde už víme, že bude např. řada Raptor-Lake P, která má obsahovat např. high-endový model Core i9-13900HK . Ten má mít 6 výkonných jader P-Core, 8 úsporných E-Core, tedy celkem 14 jader a podporu 20 vláken. Máme tu najít 24 MB L2 cache a frekvence se má dostat až na 5,4 GHz. Tento procesor ale nebude úplným vrcholem nabídky. To bude řada Raptor Lake-HX a nejvýkonnějším modelem se podle dosavadních informací stane

Nový mobilní procesor má přinést stěží uvěřitelných 24 jader do mobilní sféry, konkrétně 8 P-Core a 16 E-Core. To také znamená schopnost zpracovat 32 vláken najednou. Neznáme základní takt, nicméně u Core i9-13900HX se stejnou konfigurací jader by to mělo být 3,9 GHz. Boost frekvence se u slabšího modelu má dostat na 5,4 GHz, nicméně i9-13980HX má zvládat dokonce 5,6 GHz. Jen těžko si lze představit, jaká bude skutečná spotřeba procesoru. TDP PL1 se u všech modelů HX má pohybovat na hranici 55 W. PL2 bude logicky jistě vyšší a je otázkou, jak se s tím popere chlazení notebooků.