Objevily se benchmarky mobilních Raptor Lake i9-13900HK a i7-13700H

V nabídce mobilních procesorů společnosti Intel by se brzy měly objevit i nové modely Core 13. generace Raptor Lake. Mezi nimi by to měly být i modely Core i9-13900HK a Core i7-13700H, které se nedávno objevily v databázi výsledků benchmarku Geekbench 5. Oba dva modely mají 14 jader a podporu 20 vláken, což naznačuje 6 výkonných jader (P-Core) a 8 úsporných (E-Core). Ty by měly patřit do řady Raptor Lake-H55, zatímco v případě vysoce výkonné řady Raptor Lake-HX bychom se v budoucnu měli dočkat údajně až modelů s 24 jádry a podporou 32 vláken (8P+16E).



V databázi se oba dva modely objevily se záhadný označením CoreT a není jasné, co to přesně znamená. Spekuluje se, že jde možná jen o chybnou interpretaci trademarku a označení CoreTM. Oba procesory mají 1,25 MB L2 cache na jádro a sdílenou L3 cache o kapacitě 24 MB. Otestovány byly v notebooku Samsung 960 XFH.

Slabší Core i7-13700H měl základní takt 2,4 GHz, maximální Turbo frekvence je 5,0 GHz, nicméně v testu se dostala v průměru na 3,7 GHz. Výsledkem je jednovláknový výkon 1768 bodů, což není špatný výsledek a je to stejně jako např. u Core i7-12700, překonává také všechny Ryzeny řady 5000 (nejvýkonnější Ryzen 9 5950X má 1684 bodů). Vícevláknový výkon dosáhl 10796 bodů, což se dostává např. na starší vlajkovou loď Core i9-11900K (10755 bodů), z novějších desktopových Intelů se blíží Core i5-12600K(F) s 11400-11600 body. Pokud to máme srovnat s AMD, tak např. 8jádrový Ryzen 7 5800X má 10312 bodů. U Core i9-13900HK se základní takt zvyšuje na 2,6 GHz, Turbo může činit až 5,4 GHz, ale v průměru byl okolo 4,1 GHz. Jednovláknový výkon lehce stoupl na 1817 bodů, vícevláknový pak na 11799 bodů.