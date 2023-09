Monitor Acer Nitro XV282K V3: 4K hraní se 150 Hz v kompaktním 28" balení

Acer Nitro XV282K V3, který navazuje na své předchůdce, např. model Dalším herním monitorem na trhu je nový, který navazuje na své předchůdce, např. model XV282K KV ). Novinka je určena pro ty, kteří mají dostatečně výkonný hardware na hraní ve vysokém rozlišení 4K (nebo chtějí současně i monitor pro práci), přitom však nechtějí obří obludu na stole, příp. se jim tam nevejde. Máme tu totiž 28" panel IPS s rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů). Ten nabídne 1ms odezvu GTG a rozsah obnovovacích frekvencí od 48 do 150 Hz přes porty HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 (splňuje AMD FreeSync Premium).

Monitor podporuje 10bitové barvy, nicméně využívá k tomu 8bitovou technologii doplněnou o FRC, pokrývá pak 90 % barevného prostoru DCI-P3 a dosahuje kontrastu 1000:1. Novinka splňuje standard VESA DisplayHDR 400, max. jas činí 400 nitů. Naklonit ho můžete v rozsahu od -5° do +35°, do strany lze otočit o plných 360°. Nechybí ani možnost montáže na zeď nebo rameno (VESA 100×100mm) a výškové nastavení ve 130mm rozmezí. Cena byla stanovena na 429,99 USD (u nás by se tak mohl podívat na cenu asi 11 tisíc Kč s DPH).