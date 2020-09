Acer XV282K KV: Ultra HD a 144 Hz na 28 palcích

Acer XV282K KV je tak 28palcový monitor se čtyřnásobným rozlišením oproti Full HD, přičemž na trhu je řada modelů s 27palcovou úhlopříčkou, které mají právě rozlišení Full HD, oproti nimž bude mít tato novinka mnohem jemnější rastr v desktopu se u ní už možná nevyhneme potřebě zvětšit měřítko pro zobrazení. Ale to už si každý zvolí sám.

Monitor XV282K KV od Aceru je součástí série NITRO XV2 a jde o první model této firmy s podporou rozhraní HDMI 2.1. To totiž poskytne oproti verzi 2.0 velice výrazně vyšší propustnost, a to 48 Gb/s oproti 18 Gb/s, takže rozlišení Ultra HD při 144 Hz pohodlně zvládne. Ostatně na to potřebuje cca 31 Gb/s, takže tu je i značná rezerva.

Máme tu také údaj, že použitý panel je typu IPS a vyrobila jej společnost Innolux s kódovým označením M280DCA AAS (Azimuthal Anchoring Switch).

Monitor XV282K KV podporuje technologii AMD FreeSync s rozsahem 48 až 144 Hz a samotný panel dokáže pokrýt barevný prostor DCI-P3 z 90 procent a nabízí jas 550 nitů a maximálně až 600 nitů vzhledem k certifikaci VESA HDR 600.

Vedle dvou HDMI 2.1 tu máme také jedno rozhraní DisplayPort 1.4 s podporou DSC. Dále tu je hub se čtyřmi porty USB 3.0 a výstup audia (jack). Nezapomnělo se ani na výbavu dvou 2W reproduktorů pro základní ozvučení.

Monitor dostal dle VideoCardz v Japonsku cenovku ¥8499, což bude samozřejmě chyba, neboť za 1800 Kč by zákazníci Aceru utrhali ruce. Půjde spíše 28 tisíc Kč, jak ukazuje částka 1246 USD, anebo také jen cca 23 tisíc dle PCMonitors . Aceru XV282K KV se ale stejně nedočkáme dříve než v lednu 2021.

