Moore Threads vyvíjí GPU MTT X300, dostane 4096 MUSA jader

Na trhu s grafickými kartami se objeví nový čínský počin. Ten se ale nijak zásadně neliší proti MTT S80 . Nadále tu máme 4096 MUSA jader, přičemž jde o jejich druhou generaci. Hrubý výkon karty dosahuje na 14,4 TFLOPS, jenže jak ukázaly testy předchozí S80, tak to nestačilo ani na GeForce GT 1030 s pouhými 1,3 TFLOPS. Jak moc se v praktickém výkonu vylepšila nová karta, zatím netušíme. X300 by měla mířit zejména do výpočetní oblasti, kde by mohla přijít vhod velká paměť a vysoká paměťová propustnost.